Norcia, approvato il bilancio preventivo 2023-2025

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 APR - Si è tenuto nello spazio Digipass, il consiglio comunale di Norcia per l'approvazione del bilancio preventivo 2023-2025 e di tutti gli atti collegati.

Grande soddisfazione esprime l'assessore al Bilancio Monia Loretucci, la quale ha fra l'altro sottolineato che sono state "ancora una volta mantenute inalterate tutte le aliquote di tasse e tariffe, senza aumento alcuno, confermando una precisa volontà espressa da questa maggioranza di non gravare sui cittadini viste le infinite difficoltà dei tempi che stiamo vivendo".

Esprime compiacimento anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno: "Ringrazio la Giunta e gli uffici - ha detto - per il grande lavoro corale che attraverso la concreta attuazione di accorte politiche di bilancio ha consentito di minimizzare l'impatto dei costi energetici, dell'aumento dei materiali, dell'adeguamento imposto da Arera, dando gambe solide ai contenuti del Dup (Documento unico di programmazione) approvato nel consiglio comunale dello scorso 3 aprile ed al Piano triennale delle opere pubbliche che insieme alla programmazione urbanistica - ha concluso il sindaco - costituiscono le principali componenti e gli assi portanti per il sostegno al modello di sviluppo progettato per la nostra comunità".

Ogni assessore ha potuto rappresentare al consiglio i propri impegni in relazione alle somme messe a disposizione dal bilancio a ciascun ufficio attraverso il Peg (Piano esecutivo di gestione) e questo consentirà di garantire - spiega il Comune - l'avvio delle nuove opere in programma o il completamento di quelle in corso; l'allineamento degli strumenti di pianificazione alle esigenze di volta in volta rappresentate dopo l'approvazione del Prg e dei diversi strumenti di pianificazione urbanistica, anche attraverso l'avvio del Piano straordinario di ricostruzione n.2; la conferma di tutte le principali manifestazioni; il sostegno a tutto il mondo dell'associazionismo e del volontariato, con particolare riferimento al mondo dello sport e della cultura; la conferma delle politiche di sicurezza stradale; l'attivazione di nuovi progetti per la partecipazione ai bandi sulla nuova programmazione Ue 21/27 e il tema delle manutenzioni e della pulizia. (ANSA).