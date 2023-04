A Perugia si parla dell'impatto di intelligenza artificiale

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - Una panoramica sul mondo dell'intelligenza artificiale, con limiti e potenzialità, sarà il tema al centro di un incontro organizzato dal laboratorio Nips, Noise in physical systems, del dipartimento di Fisica e geologia, dell'Università degli Studi di Perugia, diretto dal professor Luca Gammaitoni. In programma venerdì 21 aprile, dalle 15 alle 19:30, si terrà presso la sala delle conferenze della Galleria Nazionale dell’Umbria, a Perugia. Sarà dedicato in particolare all'impatto che le nuove ricerche stanno avendo sulla società.

L'incontro, destinato ad un pubblico di non specialisti - spiegano gli organizzatori -, vedrà l'intervento di esperti internazionali che parleranno di limiti e potenzialità.

Dopo l'introduzione intitolata "ChatGPT e i suoi fratelli, ovvero: perché è impossibile trovare qualcosa se non si sa cosa si sta cercando" da parte del prof. Gammaitoni in cui si tenterà di evidenziare i limiti dell'attuale strategia di applicazione dell'intelligenza artificiale, sarà Valentina Franzoni, del dipartimento di Matematica e informatica dell'Ateneo perugino che spiegherà nel dettaglio i meccanismi degli algoritmi che sono alla base dei "chat bot". Sarà quindi Angelo Vulpiani, fisico teorico dell'Università di Roma, La Sapienza, a discutere in maniera critica i meccanismi di creazione di nuova conoscenza scientifica. Presenterà in particolare i casi di modelli di fenomeni fisici che hanno avuto rilevanza storica e li metterà a confronto con le tecniche cosiddette big data, recentemente proposte come applicazioni di intelligenza artificiale.

Alessandro Londei, del Centro ricerche Sony di Roma, discuterà del concetto di creatività e della sua realizzazione mediante le applicazioni di intelligenza artificiale. Quale creatività possiamo aspettarci dalle macchine? Sullo stesso filo di pensiero, Carlo Trugenberger, responsabile scientifico di un'azienda svizzera che applica tecniche di intelligenza Artificiale, la InfoCodex Semantic Technologies, condurrà nella riflessione circa i limiti e le potenzialità delle applicazioni attuali nel campo dell'apprendimento, comprensione e creazione di significato da parte delle macchine. Infine, mons. Tomasz Trafny, della segreteria vaticana del Sinodo 2021-2024, presenterà una riflessione, da un punto di vista etico, sul tema generale dell'intelligenza artificiale. (ANSA).