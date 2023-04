(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - Si dovrà attendere il ministero per l'approvazione, dopo l'invio che sarà fatto nei prossimi giorni, poi a seguire arriveranno i relativi atti amministrativi, e così la riorganizzazione "integrata" delle aziende ospedaliere universitarie di Perugia e Terni potrà essere avviata. I vari passaggi, oltre ai contenuti del documento redatto dal tavolo tecnico Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia e Aziende ospedaliere in attuazione del protocollo d'intesa Regione-Università, sono stati illustrati dalla presidente della Regione Donatella Tesei e dal rettore Maurizio Oliviero nel corso di una conferenza stampa.

Insieme a loro anche l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto e il direttore regionale alla Salute e Welfare, Massimo D'Angelo.

Obiettivo è "alzare l'asticella" dei servizi assistenziali, ma anche ricerca e formazione con al centro sempre la "qualità".

"Appropriatezza, logica del merito e non della spartizione" sono le principali linee guida che caratterizzano la riorganizzazione, come ha ricordato la presidente Tesei.

Ha parlato di un "cambio di paradigma" la presidente, "per evitare anche che stessi reparti, universitari e ospedalieri, facciano le stesse cose, differenziando così gli interventi".

Sarà avviata, ha ricordato Oliviero, anche una fase di "reclutamento" per riportare in Umbria giovani medici. Lo ha evidenziato anche l'assessore Coletto: "Attraverso i professionisti migliori vogliamo portare sempre più qualità nei servizi sanitari".

Cambiamento, per Coletto, è poi sinonimo di programmazione ed efficientamento: "Cambiare comporta dei rischi ma era necessario farlo per colmare un gap. Così i cittadini umbri non devono andare in altre regioni per farsi curare. Finalmente ora abbiamo uno schema su cui lavorare".

In attesa della valutazione del ministero in merito alla riorganizzazione delle aziende ospedaliere universitarie integrate di Perugia e Terni, come ha spiegato infine Tesei, la Regione "si sta portando avanti per iniziare a superare le problematiche relative ai 'facenti funzioni' e 'ad interim' per procedere alla attribuzione dei ruoli con tutte le procedure previste per legge".

Sono due le principali linee di azione della riorganizzazione “integrata” delle aziende ospedaliere universitarie di Perugia e Terni.

La prima riguarda la differenziazione di intervento delle strutture complesse attribuendo una precisa vocazione ai vari reparti e differenziando gli interventi emergenziali da quelli programmati. La seconda vede la specializzazione delle varie attività delle strutture per patologia di organo, evitando sovrapposizioni ma al contrario basandosi sulle specializzandosi per aree di intervento.

Queste due linee permetteranno quindi – è stato sottolineato durante l’illustrazione del documento preparato dal tavolo tecnico e in attesa di approvazione del ministero – di organizzare “al meglio” sia il settore emergenza/urgenza, sia quello programmatico “portando così benefici” anche sul fronte dell’abbattimento delle liste d’attesa.

I pazienti all’interno delle aziende saranno presi in carico dalla struttura in modo che ogni azione necessaria sia programmata. Contestualmente saranno scelti i migliori professionisti alla guida delle varie strutture complesse, sulla base della meritocrazia e dell’esperienza.

