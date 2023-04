Presidente annuncia l'ingresso in europarlamento di Peppucci

(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - È stata formalizzata oggi, lunedì 17 aprile, la nomina dell'europarlamentare umbra Francesca Peppucci. L'ingresso nel parlamento europeo è stato annunciato ufficialmente dalla presidente Roberta Metsola durante la seduta plenaria odierna delle ore 17.00 nella sede istituzionale di Strasburgo.

"Oggi prende avvio la mia esperienza di eurodeputata.

Rappresenterò la comunità italiana e regionale a Bruxelles con orgoglio, impegno e serietà", afferma Francesca Peppucci.

"Porterò avanti le attività con senso di responsabilità - prosegue, in una nota di Forza Italia Umbria - mettendo in campo tutte le energie per promuovere politiche di sviluppo, crescita e tutela del mio Paese e contestualmente rappresenterò le esigenze della comunità umbra. Massima attenzione da parte mia sarà rivolta, infatti, alle istanze del territorio, per soddisfarne le necessità e sostenerne il progresso". (ANSA).