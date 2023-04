'Anteprima Sagrantino', e Montefalco si apre al mondo

(ANSA) - MONTEFALCO, 17 APR - Il Consorzio Tutela Vini Montefalco si prepara alla presentazione alla stampa specializzata nazionale e internazionale delle nuove annate delle denominazioni dei territori di Montefalco e Spoleto, tra cui spicca l'annata 2019 di Montefalco Sagrantino Docg, in occasione dell'evento Anteprima Sagrantino, in programma il 19 e 20 aprile prossimi. A Montefalco è quindi in programma un'edizione ricca di novità, in cui i giornalisti di tutto il mondo avranno l'occasione di degustare le nuove annate e le annate in commercio di Montefalco Grechetto DOC, Spoleto DOC Trebbiano Spoletino, Spoleto DOC Trebbiano Spoletino Superiore, Montefalco Rosso DOC, Montefalco Rosso DOC Riserva e Montefalco Sagrantino DOCG.

La valutazione dell'annata 2019 di Montefalco Sagrantino Docg sarà per il quarto anno consecutivo espressa in centesimi, approfondendo i parametri che compongono il giudizio complessivo, anche grazie al lavoro della Commissione Esterna che affiancherà quella tecnica nell'esame della nuova annata. La valutazione in stelle andrà a comporre il borsino delle vecchie annate. Tutti elementi che forniranno un quadro esauriente anche delle capacità evolutive del Montefalco Sagrantino DOCG secco e passito, nonché sui vini appartenenti alle denominazioni Montefalco DOC e Spoleto DOC delle cantine partecipanti. Tra i momenti attesi c'è anche il Gran Premio del Sagrantino, concorso nazionale promosso dall'Associazione Italiana Sommelier, in cui i sommelier partecipanti si disputeranno delle borse di studio, e la presentazione dell'Etichetta d'Autore, opera celebrativa dell'annata 2019 del Montefalco Sagrantino Docg, che sarà realizzata dall'Accademia delle Belli Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, fondata nel 1573.

“L’evento dedicato alle Anteprime dei vini del nostro territorio che ci apprestiamo a celebrare – dice Giampaolo Tabarrini, presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco – si caratterizzerà per la promozione del territorio con molte novità ed estrema attenzione all'ambiente. A Montefalco ci prepariamo ad incontrare il mondo grazie alla presenza della stampa internazionale: il nostro desiderio più grande è proprio quello di aprirci sempre più al mondo, di farci conoscere ancora di più per la singolarità dei nostri vini che nascono da un territorio unico". (ANSA).