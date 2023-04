Caparvi, per Lega a Terni grande entusiasmo e voglia di fare

(ANSA) - TERNI, 16 APR - "C'è grande entusiasmo e voglia di fare, la Lega Umbria a Terni riparte con il massimo impegno, con una squadra all'altezza e tante idee da mettere in campo in questa campagna elettorale": così il segretario regionale on.

Virginio Caparvi a margine dell'incontro con i candidati leghisti per le prossime amministrative. Presenti anche il vicesegretario regionale Valeria Alessandrini e il segretario provinciale Terni David Veller.

"Ringrazio i militanti, vero motore del nostro partito e tutti coloro che hanno lavorato per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della lista" ha detto Caparvi, secondo quanto si legge in un comunicato del partito. "Tra i nostri candidati - ha aggiunto - ci sono assessori e consiglieri comunali uscenti che hanno maturato esperienza come amministratori, e poi giovani, professionisti, persone capaci e competenti che si riconoscono nei valori della Lega Umbria e vogliono mettersi a disposizione per contribuire alla crescita di Terni. Il nostro partito si propone come forza credibile e fondamentale all'interno della compagine del centrodestra - ha concluso Caparvi - a sostegno della candidatura a sindaco di Orlando Masselli". (ANSA).