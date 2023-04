Rossy de Palma in esclusiva al Teatro Cucinelli di Solomeo

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - La Stagione artistica 2022-2023 del Teatro Cucinelli di Solomeo ospita Rossy de Palma, iconica attrice del cinema e del teatro spagnolo, accompagnata dal talento dell'artista Pi Piquer, in scena giovedì 20 e venerdì 21 aprile alle ore 21 con lo spettacolo Fiore de Poesìa, RecitalPoéticoPlasticoMusicale. Una creazione pensata appositamente per il Teatro Cucinelli.

"La poesia è stato il mio primo amore. I poeti dadaisti mi hanno aperto una dimensione di pensiero completamente nuova, grazie alla quale in un solo momento mi sono resa conto che mi aspettava un altro mondo. L'arte ci cura e ci aiuta a sopravvivere". Con queste parole Rossy de Palma confida all'ufficio stampa del Teatro Stabile dell'Umbria il suo amore per la poesia, quel Fiore de Poesía che presenta in esclusiva a Solomeo. Una performance poetico-plastica creata e realizzata con la pittrice, scenografa e performer Pi Piquer. Le due artiste creeranno un universo di poesia affidandosi alle parole di grandi poeti, come Alda Merini, Garcia Lorca ed altri, alla musica e alle immagini sognanti e suggestive realizzate dal vivo da Pi Piquer. Per i biglietti ci si può rivolgere al botteghino telefonico regionale del Teatro Stabile dell'Umbria (Tel. 075 57542222). Sono inoltre in vendita al botteghino del Teatro Morlacchi a Perugia nei giorni feriali e al botteghino del Teatro Cucinelli (Tel. 075 57542213) il giorno dello spettacolo: dalle 15 per le repliche pomeridiane e dalle 19 per le repliche serali. Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it (ANSA).