Puletti (Lega), conferire un encomio alla polizia municipale

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - "La Regione Umbria conferisca un encomio agli agenti della polizia municipale per lo straordinario spirito di servizio dimostrato nella gestione dell'emergenza Covid". A chiederlo è il consigliere regionale della Lega Umbria Manuela Puletti attraverso una mozione.

"Durante il periodo buio della pandemia - spiega Puletti nell'atto - gli agenti della polizia municipale hanno dato prova di grande professionalità, dedizione alla causa e senso del dovere, svolgendo un lavoro prezioso e indispensabile per la comunità. Uomini e donne in divisa, in ogni comune umbro hanno messo a rischio la loro salute, la loro vita, e quella dei loro familiari, allo scopo di offrire un servizio, al fianco delle altre forze dell'ordine, indispensabile per garantire sicurezza e ordine in un momento drammatico per l'Umbria e per l'Italia intera".

"Già alcune regioni - spiega il consigliere leghista - come Marche e Veneto, hanno conferito encomi e onorificenze agli agenti della polizia municipale, in Umbria dobbiamo seguire il loro esempio. Si tratta di un piccolo gesto - conclude Puletti - dal grande valore simbolico, attraverso il quale la Regione, a nome di tutti i Comuni e di tutti i cittadini umbri, dice 'grazie' ai Corpi di polizia municipale per la generosità, l'impegno e lo spirito di abnegazione con cui si sono adoperati al servizio della comunità regionale". (ANSA).