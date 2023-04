Opera di Signorelli riprodotta con la litografia su pietra

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Nuovo evento in omaggio al Cinquecentenario di Signorelli a Città di Castello dove la Tipografia Grifani Donati 1799 uno dei 20 musei della "Valle di Signorelli" e della rete museale che la promuove, ha riproposto in laboratorio la lavorazione, con la rara e antichissima tecnica della litografia su pietra, della grande pala del Martirio di San Sebastiano, una delle maggiori opere dell'artista cortonese, esposta nella Pinacoteca del Comune tifernate. A realizzarla, l'artista Fabio Mariacci, che con la medesima tecnica, oggi mostrata ai visitatori, aveva già realizzato in passato questa e un'altra opera di Signorelli, l'Adorazione dei pastori.

Gianni Ottaviani, della Tipografia Grifani Donati spiega la scelta ricordando che, "dall'inizio dell'Ottocento fino ai primi del Novecento la litografia fu la tecnica che permise di avere le immagini a colore che prima non esistevano".

La Tipografia Grifani Donati, museo della stampa che conserva ancora i macchinari del 1799, anno della fondazione, in funzione, è una delle poche realtà che può realizzare questa tecnica con le modalità dell'epoca.

Mariacci ha spiegato all'ufficio stampa del Comune di Città di Castello che "è stata utilizzata la tecnica litografica pura con matita grassa ed inchiostro su un supporto di una pietra di carbonato di calcio dove si disegna il soggetto in maniera speculare. Si disegna la pietra e attraverso una procedura chimica che applica il tipografa, si procede alla stampa di circa 50 copie con la tecnica di stampa a mano e con la stampa a macchina si può ottenere una tiratura superiore".

È tra la fine del 1400 e l'inizio del 1500 che all'artista Luca Signorelli, allievo del maestro Piero della Francesca, vengono commissionate opere che lo vedranno presente in diverse città umbre, tra cui Città di Castello.

In occasione dell'anno Signorelliano le due le due litografie dell'artista Fabio Mariacci verranno esposte nei locali della Grifani Donati, situata in Corso Cavour 4, e verranno organizzate delle visite guidate.

L'iniziativa San Sebastiano, litografia del Martirio, rientra nel calendario dei week end della Valle di Signorelli, mostra di Vallata. (ANSA).