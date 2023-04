Il Perugia Calcio in ritiro a Cascia

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - L'ultima sconfitta rimediata in casa del Genoa fa scattare il ritiro per il Perugia Calcio, quart'ultimo con 34 punti e in piena zona playout nella classifica di Serie B, al momento insieme al Cosenza, quint'ultimo, che di punti ne ha 37.

La società presieduta da Massimiliano Santopadre, con una nota attraverso il proprio sito, ha annunciato che "a partire da lunedì 17 aprile ore 10.00, la prima squadra andrà in ritiro presso la località di Cascia".

Una possibilità che era emersa proprio in questi giorni e che è diventata subito realtà dopo la sconfitta per 2-0 allo stadio Luigi Ferraris nel 33/o turno.

Il gruppo di mister Castori andrà a Cascia, già in passato sede di ritiro per il Perugia, per "per preparare al meglio la sfida contro il Cosenza, in programma sabato 22 aprile ore 14.00", riporta ancora la nota del club.

La prossima partita sarà proprio lo scontro diretto fra Perugia e Cosenza, al momento le due squadre in posizione playout. Per centrare la salvezza ci sono cinque partite a disposizione. Il Perugia con la sconfitta di ieri, la terza di fila, è arrivato a quota 17 partite perse ed è al momento la squadra più battuta della serie B. Le ultime tre, Spal, Brescia e Benevento sono incappate in 14 e 15 sconfitte. (ANSA).