Comunali: presentata la lista 'Kenny x Terni'

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Presentata oggi la lista del sindaco Civici di Sinistra e Verdi, "Kenny x Terni", con la presenza delle componenti civiche, femministe, verdi, socialiste e di sinistra per sostenere la candidatura di Jose Kenny sindaco per le amministrative di Terni.

Piú di 400 le firme a corredo raccolte tramite la presenza sul territorio con vari gazebo.

Ora le candidate e i candidati della lista sono al lavoro per programmare un lavoro di diffusione delle tematiche ecologiste, femministe, del lavoro, dei giovani e per difendere e rinforzare la sanità pubblica, in tutti i quartieri del Comune.

Varie iniziative sono previste - viene annunciato - anche con la presenza di parlamentari ed esponenti nazionali di Alleanza Verdi e Sinistra e Socialisti che appoggiano la lista.

Ad aprire la lista sono quattro donne. (ANSA).