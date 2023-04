A Deruta accordo per velocizzare le pratiche edilizie

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Rendere più efficace e snella la fase della pre-istruttoria per la presentazione delle pratiche edilizie: è questo uno dei punti chiave di un accordo fra il Comune di Deruta, il Collegio dei geometri della provincia di Perugia e l'Associazione geometri Media Valle del Tevere.

A sottoscrivere l'intesa sono stati per l'amministrazione comunale il sindaco Michele Toniaccini e l'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica, Giacomo Marinacci, e per i geometri, i presidenti del Collegio di Perugia, Enzo Tonzani, e dell'Associazione Media Valle del Tevere, Giampiero Grossi.

"La cittadinanza ci chiede tempi brevi per le pratiche - ha commentato quindi Toniaccini - e questa intesa intende rispondere a questa esigenza. Lo abbiamo visto con il Superbonus, uno strumento che ha dato respiro importante all'edilizia, ma anche messo in evidenza le criticità della pubblica amministrazione in termini di disbrigo di pratiche e rilascio autorizzazioni. Criticità non imputabili ai nostri dipendenti, ma a carenze strutturali. Rafforziamo quindi una collaborazione già in essere, che valorizza l'attività tecnico amministrativa del nostro Comune".

Nel protocollo si fa, infatti, riferimento all'"intensa opera di collaborazione con alcuni tecnici del territorio per addivenire a una più corretta, veloce e condivisa azione amministrativa che ha portato all'avvio della fase pre-istruttoria e del procedimento telematico per la presentazione delle pratiche edilizie allo Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia".

A margine dell'incontro, il presidente Tonzani ha informato il sindaco Toniaccini, in qualità di presidente dell'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) Umbria, del progetto condiviso con la Regione per realizzare alla Scuola umbra di amministrazione pubblica laboratori per uniformare in tutto il territorio regionale l'interpretazione delle norme del Testo unico governo del territorio. L'invito rivolto a Toniaccini riguardava la possibilità di inserire alcuni tecnici selezionati tra i Comuni umbri affinché prendano parte attiva a questi laboratori. Toniaccini ha risposto positivamente alla richiesta impegnandosi a coinvolgere Anci in questo progetto. (ANSA).