Prisco, cancelliamo la protezione speciale

(ANSA) - TERNI, 14 APR - "Nell'ambito della conversione al Senato del decreto Cutro la maggioranza di centrodestra sta depositando un emendamento per l'eliminazione della protezione speciale": lo ha annunciato il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco. Che ha risposto all'ANSA a margine di un'iniziativa a Terni con il ministro Adolfo Urso. "Il cosiddetto permesso temporaneo per gli irregolari è cresciuto a dismisura, creando in Italia una sostanziale anomalia che ha finito per favorire l'immigrazione illegale" ha aggiunto.

"Cancelliamo quella protezione - ha spiegato Prisco - per uniformarci al resto d'Europa come ha anticipato alle Camere il presidente Meloni. La necessità è di stabilire delle regole certe. Perché da un lato vogliamo tutelare chi scappa realmente dalle guerre e creare una immigrazione regolare per rispondere alle esigenze delle imprese, e in questa direzione va il decreto flussi, e fermare le partenze in cooperazione europea con i Paesi mediterranei ma intendiamo dire basta all'immigrazione irregolare e alle scorciatoie per stare irregolarmente in Italia. Accanto a questo stiamo semplificando e velocizzando i meccanismi di espulsione". (ANSA).