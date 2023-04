Verini, 'investimento importante di Philip Morris in Umbria'

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - Parla di una "giornata importante per l'Umbria" il senatore umbro del Pd Walter Vernini commentando l'annunciata apertura a Terni del nuovo Digital information service center di Philip Morris Italia. "L'Umbria si riconferma dunque come un territorio importante e attrattivo per la filiera tabacchicola nazionale che propri qui, da tanti anni, riesce ad esprimere qualità del prodotto e capacità imprenditoriale" sottolinea.

"L'investimento che è stato annunciato (fino a 30 milioni di euro in cinque anni) - afferma Verini in una nota - assume una rilevanza significativa sia sotto il profilo occupazionale, con circa 150 nuovi posti di lavoro entro il 2023, sia perché si aggiunge a quanto previsto dall'intesa quinquennale sottoscritta con il Masaf, grazie alla quale l'azienda si è impegnata ad acquistare oltre il 40% dell'intera produzione tabacchicola della Regione Umbria. Una quota importante che si somma agli impegni assunti anche da altre grandi manifatture internazionali. In questo caso Philip Morris Italia ha confermato l'interesse e l'attenzione rivolta al territorio umbro, dove ha sede anche il nuovo centro di primo stoccaggio del tabacco destinato ai principali siti produttivi dell'azienda in Europa e che prevede fino a 50 ulteriori posti di lavoro a regime entro quest'anno".

Per il senatore del Pd "innovazione, occupazione di qualità, tutela e promozione delle importanti filiere presenti sul territorio, sono impegni che vengono confermati e che dimostrano l'enorme potenzialità di un territorio come l'Umbria che deve essere messo nelle condizioni di poter attrarre investimenti ed eccellenze così come è successo in passato anche grazie al lavoro delle istituzioni". (ANSA).