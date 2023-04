Tesei, da Philip Morris in Umbria un piano importante

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - "Fa piacere vedere che una azienda così importante abbia previsto un piano e che lo stia portando avanti con serietà e con tempi certi": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso della presentazione del Philip Morris Digital information service center Umbria che nascerà a Terni. Dopo aver4 ringrazio l'azienda per aver individuato l'Umbria come sede ideale per una parte notevole della sua attività, ha poi definito questo nuovo investimento "molto importante per la città e per l'intera regione".

"Il nuovo progetto, che tra l'altro guarda al futuro del settore puntando ai prodotti senza combustione, prevede forti investimenti in Umbria - ha sottolineato Tesei - e un incremento dell'occupazione già a partire dal 2023".

Per la presidente della Regione, inoltre, il nuovo investimento a Terni della Philip Morris Italia, insieme a quello già annunciato a marzo nell'ambito dell'intesa con il Ministero che porterà ricadute positive sull'intero indotto.

"Sono a prova che la strada che abbiamo intrapreso è corretta" ha sottolineato.

"Come governo della Regione - ha spiegato ancora la presidente - abbiamo sempre messo al centro l'impresa e questo è un ulteriore tassello. Uno dei principali obiettivi di questa amministrazione regionale è di creare le condizioni abilitanti affinché l'Umbria possa essere attrattiva per imprenditori ed investitori anche di fuori regione. Quello che vogliamo evitare invece è che ci siano imprese passeggere che in pochi anni smobilitano e se ne vanno".

Il Philip Morris disc Umbria, anche per l'assessore regionale all'Agricoltura Roberto Morroni, "concretizza impegno e investimenti sul nostro territorio da parte di Philip Morris" e allo stesso tempo "conferma importanza e ruolo a livello nazionale e non solo della filiera tabacchicola umbra".

"Come città siamo un importante sito di multinazionali e per questo motivo ai vertici in Italia" ha ricordato infine il sindaco di Terni Leonardo Latini. (ANSA).