Pannacci nominato coordinatore Forza Italia giovani Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - Edoardo Pannacci è stato nominato coordinatore regionale di Forza Italia giovani in Umbria.

Incarico per il quale il direttivo regionale del movimento esprime "vivo apprezzamento".

"Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, on. Stefano Benigni, per la fiducia che hanno riposto in me assegnandomi questo incarico - dice Pannacci in una nota - per il quale sento una grande responsabilità verso quella numerosa comunità di giovani umbre e umbri che si riconoscono negli ideali della tradizione liberale, moderata ed europea dell'area del Centrodestra, e che individuano nel movimento giovanile di Forza Italia Umbria il naturale punto di riferimento". (ANSA).