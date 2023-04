Non sarebbe doloso l'incendio del capannone a Bastia Umbra

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 13 APR - Non evidenzierebbero una origine dolosa i primi accertamenti sul vasto incendio che ha distrutto nella notte un capannone di un negozio di articoli per la casa nella frazione di Bastiola, a Bastia Umbra. Lo ha appreso l'ANSA da fonti inquirenti.

Proseguono intanto le indagini del personale specializzato dei vigili del fuoco e della polizia per risalire alle cause di quanto accaduto. (ANSA).