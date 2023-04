Imprenditori rapinati a Terni, due arresti e tre denunce

(ANSA) - TERNI, 13 APR - Due arresti, eseguiti nei mesi scorsi dalla squadra Mobile della questura e dai carabinieri della compagnia di Terni, oltre a tre persone indagate a piede libero. La procura della Repubblica di Terni ha concluso le indagini preliminari relative ad una rapina ai danni di due imprenditori ternani, consumatasi all'alba dello scorso 25 dicembre all'interno di una villa nella zona di Collescipoli, a Terni.

La collaborazione fornita dall'Arma ternana alla polizia di Stato aveva consentito di arrestare poche ore dopo il fatto un 28enne albanese e, successivamente, un 32enne italiano - originario della Campania - quest'ultimo rintracciato dai carabinieri nella zona di Porta Sant'Angelo.

Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di ritrovare in un'abitazione di viale Brin, in uso al 32enne campano, la refurtiva - argenteria, monete antiche e una pistola per uso sportivo - relativa ad un furto compiuto sempre nel dicembre del 2022 a casa di un pensionato ternano.

Le persone indagate a piede libero sono altrettante giovani, ritenute complici dei due: una 18enne di Perugia, una 19enne ternana e una minorenne di origini straniere.

La notte fra il 24 e il 25 dicembre, di ritorno da una messa di Natale a Roma, i due imprenditori si erano recati in un locale notturno di Terni per concludere la serata e lì avevano incontrato il 28enne albanese, il 32enne italiano e le tre ragazze.

Il gruppetto li aveva convinti a recarsi a Collescipoli presso la villa di uno dei due imprenditori, per festeggiare il compleanno di una delle tre ragazze che proprio a mezzanotte aveva compiuto 18 anni.

Una volta all'interno, i due soggetti poi arrestati avevano presto chiarito le reali intenzioni, picchiando il padrone di casa, sottraendogli un orologio d'oro del valore di circa 30 mila euro e rapinando anche l'altro imprenditore dell'orologio che aveva al polso, per un valore in questo caso superiore ai 10 mila euro.

Nella colluttazione, il 28enne avrebbe sparato anche un colpo di pistola, con il proiettile finito sul soffitto di una delle stanze dell'abitazione. (ANSA).