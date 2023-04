Debutta il Tic Festival, per raccontare la forza di un post

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Cambiamo il mondo un post alla volta". Debutta così la prima edizione del Tic - Terni Influencer e Creator Festival, kermesse organizzata da Umbria for the Future, in programma nella cittadina umbra dal 14 al 16 aprile con oltre 60 eventi e 100 ospiti tra giovani talenti della rete, divulgatori scientifici, attori e chef. Tra gli obiettivi, dimostrare come si possa usare la potenza comunicativa degli influencer e dei creator e metterla al servizio delle più grandi sfide della nostra società. Tra gli ospiti attesi, Lorenzo Barone, cicloviaggiatore che ha vissuto gli ultimi sette anni tra viaggi estremi sempre su due ruote; Giorgione (all'anagrafe Giorgio Barchiesi), chef di Gambero Rosso, noto per la sua trasmissione Orto e Cucina e star del web con 800 mila follower su Facebook e 300 mila su Instagram. E poi ancora, Don Roberto Fiscer, giovane sacerdote con un passato da dj, che utilizza i social per avvicinare la Chiesa ai giovani; Davide Grasselli, in arte Grax, star dei videogiocatori; Ruben Bondì, il cuoco dei balconi romani; Vincenzo Schettini, professore di fisica e autore del libro La Fisica che ci piace; Carolina Benvenga, attrice, cantautrice e volto di Rai Yoyo; Chef Max Mariola, vera e propria star del web nonché noto volto di Gambero Rosso Channel; Andrea Moccia, divulgatore scientifico e fondatore di Geopop; Giò Sada, vincitore della nona edizione di X Factor.

Direttamente dalla serie Mare Fuori arriveranno poi Serena Codato e Francesco Panarella, per parlare anche di temi sensibili come la violenza sulle donne e la lotta contro ogni forma di discriminazione. I 60 eventi sono suddivisi in sette categorie: Tic Talk, Tic Music, Tic Book, Tic School, Tic Art, Tic Game, Tic Stories. Info: www.ticfestival.it (ANSA).