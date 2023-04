Da Philip Morris Italia in Umbria occupazione per 9.500

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - Philip Morris Italia acquista oltre il 40% dell'intera produzione tabacchicola della regione Umbria generando un valore aggiunto diretto, indiretto e indotto stimato in 77 milioni di euro ogni anno e garantendo un impatto occupazionale diretto, indiretto e indotto, di oltre 9.500 persone: sono i numeri ricordati da Marco Hannappel, presidente ed amministratore delegato Philip Morris Italia, vicepresidente europeo e presidente dell'area Europa sud-occidentale dell'azienda, durante la presentazione del terzo Digital information service center d'Italia, a Terni.

L'Umbria che è stata definita quindi come una "regione fondamentale" per il settore e per l'azienda visto che Philip Morris è presente nel territorio dal 1963.

L'investimento nella regione - è stato quindi spiegato - si aggiunge a quanto previsto nell'ambito dell'intesa quinquennale sottoscritta lo scorso marzo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, "per confermare l'impegno dell'azienda nella promozione della filiera agricola del tabacco italiano".

Sempre in Umbria, dove ha sede anche il centro direzionale per gli acquisti e la gestione di tabacco in foglia di Philip Morris per tutta l'Europa, l'azienda ha annunciato lo scorso novembre anche l'apertura dell'European leaf warehousing center,, il nuovo centro di primo stoccaggio del tabacco destinato ai principali siti produttivi dell'azienda in Europa, che prevede fino a 50 ulteriori posti di lavoro a regime entro quest'anno.

"Continuiamo quindi a investire in Italia, anno dopo anno, in agricoltura, industria e servizi, stimolando lo sviluppo di una filiera integrata Made in Italy che coinvolge oltre 38.000 persone" ha affermato Hannappel. "Il nuovo investimento in Umbria - ha concluso - rappresenta quindi un ulteriore importante passo avanti nella creazione di questa filiera focalizzata su prodotti innovativi". (ANSA).