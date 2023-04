Vice capo polizia, dopo il Covid crescono reati informatici

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 12 APR - "Dopo il Covid uno dei fenomeni che abbiamo notato è stata la crescita dei reati informatici": lo ha detto il vice capo della polizia prefetto Stefano Gambacurta a margine della festa del Corpo che in provincia di Perugia si è svolta a Spoleto. "Non solo della pedopornografia ma quelli più prettamente a contenuto patrimoniale. Un fenomeno con il quale dobbiamo fare i conti" ha aggiunto.

"E' stato un anno nel quale abbiamo lavorato molto e su diversi versanti - ha detto ancora Gambacurta -, la tutela dell'ordine pubblico, la prevenzione del terrorismo che se anche fortunatamente non abbiamo episodi resta una minaccia latente con la quale dobbiamo fare i conti, la lotta alle mafie e la tutela delle vie di comunicazione (penso al lavoro che fanno stradale e ferroviaria), quello che fa oggi la polizia postale per garantire la sicurezza delle telecomunicazioni e prevenire gli attacchi informatici o reati particolarmente odiosi come la pedopornografia. E' stato quindi un anno impegnativo nel quale abbiamo raggiunto dei risultati come polizia ma più in generale come sistema di pubblica sicurezza che ci rendono orgogliosi".

Il vice capo della polizia è tornato sulla "promozione" della Questura di Perugia. "E' stato un segno di attenzione - ha detto Gambacurta - che il Governo, il ministro e il capo della polizia hanno avuto per questa regione, mai stata di serie B nella considerazione della pubblica sicurezza e ora se lo vede riconosciuto", (ANSA).