Verini, abbiamo reso omaggio a donne e uomini della polizia

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 12 APR - "Nella splendida piazza Duomo di Spoleto, alla Festa per il 171/o anniversario della Polizia di Stato, abbiamo reso omaggio a donne e uomini che ogni giorno tutelano la sicurezza, la legalità, la convivenza civile": così l'on. Walter Verini, Pd. "Dobbiamo tutti essere grati alla Polizia per questo impegno quotidiano, spesso svolto in condizioni difficili" aggiunge.

"Ancora una volta il presidente della Repubblica Mattarella - sottolinea Verini in una nota - ha trovato le parole giuste per esprimere a nome di tutti gli italiani la gratitudine del Paese.

Difendere sicurezza e legalità, con il rispetto delle regole e dei diritti di inclusione sociale e civile significa rafforzare la democrazia e questo assume ancora più valore alla vigilia della Festa della Liberazione del 25 aprile". (ANSA).