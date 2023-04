Tesei, "precise linee di indirizzo sui nuovi ospedali"

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - "Precise linee di indirizzo in merito alle nuove realizzazioni di alcuni presidi ospedalieri regionali. Questo l'obiettivo della nostra delibera relativa alla rete sanitaria umbra e al suo potenziamento". Lo scrive nella sua pagina Facebook la presidente della Regione, Donatella Tesei.

"Nel concreto - prosegue - in primis diamo mandato all'Usl 2 di procedere alla consegna entro il 7 luglio del progetto esecutivo dell'ospedale di Narni Amelia. Grazie all'utilizzo dei fondi Inail, potremo usare le somme previste inizialmente per la sua realizzazione, a favore di altra progettualità della rete ospedaliera.

Diamo inoltre indirizzo all'Azienda Ospedaliera di Terni di realizzare il nuovo ospedale Santa Maria di Terni, quindi al completamento in tempi rapidi del procedimento istruttorio per il partenariato pubblico privato.

Infine, chiediamo di procedere ad Usl 2 per rendere funzionali alle esigenze del territorio la nascente Città della salute di Terni e il Centro Servizi di Foligno". (ANSA).