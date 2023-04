Sentite in aula altre intercettazioni indagine esame Suarez

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - E' emerso come la ex rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli si preoccupasse che si svolgesse regolarmente l'esame di Luis Suarez senza che al calciatore fosse consentito copiare da alcune intercettazioni ambientali ascoltate nel processo in corso nel capoluogo umbro e relativo alla presunta prova "farsa" per attestare la conoscenza dell'italiano: lo sostiene la sua difesa, lo studio legale Brunelli.

Nel corso dell'udienza odierna i pubblici ministeri hanno completato l'esame di uno degli investigatori citati come testimoni, poi controesaminato dalle difese degli imputati.

Su richiesta dello studio Brunelli - emerge da un comunicato stampa dei legali - sono state sentite le intercettazioni ambientali captate all'interno dell'ufficio dell'allora direttore generale Simone Olivieri.

È stato poi sentito un altro investigatore che ha parlato dell'esame sostenuto da Suarez. Verrà ora controesaminato dalle difese degli imputati alla prossima udienza, fissata per il 10 maggio.

Nel processo sono imputati Grego Bolli, Olivieri e la professoressa Stefania Spina che all'epoca dei fatti guidava il Centro di valutazione e certificazioni linguistiche della Stranieri. (ANSA).