Questore, allarma lo spaccio di droga in provincia Perugia

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 12 APR - Sta diventando "allarmante" in provincia di Perugia il fenomeno dello spaccio e del traffico di droga. "Soprattutto ora che è in gran parte nelle mani di consorterie malavitose straniere che stanno cercando di monopolizzarlo" ha detto il questore Giuseppe Bellassai in occasione della festa della polizia celebrata a Spoleto. Cerimonia alla quale ha partecipato la presidente della Regione Donatella Tesei e quello dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, nonché il procuratore generale Sergio Sottani e il prefetto Armando Gradone.

Altra criticità, per il questore, è quella dei furti. "Per i quali - ha detto - abbiamo dato risposte importanti con l'attività investigativa della squadra mobile".

"Nell'ultimo anno - ha ricordato Bellassai - abbiamo ripreso le attività normali e istituzionali della polizia di Stato dopo il Covid che ci aveva richiesto una rimodulazione dei servizi, fatta con buoni risultati. Questo è stato un anno in cui abbiamo avuto la possibilità di concentrarci nuovamente sulle cose delle quali ci dobbiamo occupare".

"Non abbiamo distolto lo sguardo attento - ha sottolineato ancora il questore - dalla necessità di verificare eventuali infiltrazioni nel territorio di organizzazioni criminali.

Soprattutto in questo periodo in cui con il Pnrr maggiori saranno le risorse destinate anche all'Umbria".

Per Bellassai, poi, la "promozione" della questura "è il riconoscimento dell'importanza di dare a questo territorio ancora più risorse necessarie a contrastare i fenomeni criminali che presenta e potrebbe presentare nel prossimo futuro". (ANSA).