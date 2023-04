Puletti e Mancini, funziona l'asse Regione-Governo

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - "L'asse Governo-Regione funziona, per primi assieme all'assessore Enrico Melasecche, visitammo le zone alluvionate e da lì siamo stati in contatto costante con le aziende e i cittadini": i consiglieri regionali della Lega Manuela Puletti e Valerio Mancini esprimono soddisfazione per gli oltre 8 milioni di euro stanziati dal Governo e destinati alle zone alluvionate del nord dell'Umbria.

"L'Alto Tevere e l'Alto Chiascio - affermano Puletti e Mancini in una nota - sono zone ultimamente martoriate da eventi calamitosi che ne hanno messo in ginocchio produttività ed economia: prima la violenta bomba d'acqua di metà settembre che ha devastato aziende ed abitazioni, poi il recente terremoto che ha coinvolto oltre 800 sfollati, con gravi danni ad edifici pubblici e privati. In entrambi i casi il Governo centrale, in piena collaborazione con la presidente Tesei, l'Assessore competente Enrico Melasecche, assieme a noi consiglieri regionali altotiberini, ha dato riposte celeri ed importanti a dimostrazione di come questo Governo sia un passo avanti ai precedenti. Dopo lo stato di emergenza, approvato dal Consiglio dei ministri e i primi quattro milioni di euro in arrivo per il Comune di Umbertide ora arriva un'altra risposta importante per le nostre terre: 8,4 milioni di euro per l'alluvione di Pietralunga, Scheggia e Pascelupo. In più di un'occasione abbiamo fatto sopralluoghi e denunciato criticità sia nel comune pietralunghese sia nell'eugubino, chiedendo di accelerare sulla burocrazia, spesso male autentico della politica, alle passerelle di una giornata o alle inutili bandierine sporadiche abbiamo preferito il contato con il territorio senza clamore e in perfetta sintonia con l'assessore e la presidente. Il percorso è ancora lungo ma i segnali di un cambio di passo sono inopinabili".

"Alle nostre comunità un ringraziamento particolare, perché nonostante le difficoltà non si sono mai arrese, si sono rimboccate le maniche e hanno fatto della loro laboriosità un mantra, in attesa di risposte che finalmente stanno arrivando" concludono Puletti e Mancini. (ANSA).