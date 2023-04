Pastorelli, soddisfazione per fondi alle zone dell'alluvione

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - Il capogruppo della Lega all'Assemblea regionale, Stefano Pastorelli, accoglie "con soddisfazione la notizia relativa alla decisione arrivata nell'ambito dell'ultimo Consiglio dei ministri di stanziare 8,4 milioni di euro per l'alluvione che nello scorso settembre ha colpito il nord dell'Umbria e alcune zone al confine con la Regione Marche".

"L'impegno congiunto della Regione Umbria e del Governo di centrodestra - evidenzia Pastorelli in una nota - hanno portato alla definizione di ulteriori risorse utili a finanziare gli interventi nei comuni di Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, necessari in seguito ai danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici privati e pubblici causati dall'alluvione dello scorso settembre. La strada intrapresa è quella giusta. Risulta fondamentale una sinergia di intenti tra Regione e Governo per rispondere con prontezza alle esigenze delle comunità locali alle prese con le criticità scaturite dal verificarsi di calamità naturali".

"Sono certo - afferma ancora Pastorelli - che con lo stesso approccio si riuscirà a garantire una riposta concreta e immediata anche alle esigenze di messa in sicurezza e di rapida ricostruzione delle zone colpite dal terremoto di Umbertide nel marzo scorso. La soluzione dei disagi e delle criticità vissute dalle famiglie delle aree terremotate dovrà continuare ad essere una delle priorità dell'azione di Governo, locale e nazionale".

