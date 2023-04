"Lettera a mia madre" al teatro di Calvi dell'Umbria

(ANSA) - CALVI DELL'UMBRIA (TERNI), 12 APR - 'Lettera a mia madre' è il titolo del nuovo spettacolo dell'architetto e drammaturgo Amedeo Fago in programma, in prima assoluta, al Teatro degli occhi di Calvi dell'Umbria, venerdì alle 20,30. La rappresentazione - che sarà replicata sabato alla stessa ora e domenica alle 17,30 - è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione Carit e rientra nel progetto 'drammaturgia del presente', filo conduttore che caratterizza la programmazione del Teatro degli occhi, curata dall'Associazione Laura e Morando Morandini, di cui lo stesso Fago è direttore artistico.

Prendendo spunto dal pensiero di Marcel Proust secondo cui la realtà si forma soltanto nella memoria, lo spettacolo 'Lettera a mia madre' ripercorre le vicende personali di una donna nata all'inizio del secolo scorso, la madre di Fago, appunto, intrecciandole con le vicende storiche di quello del 'secolo breve', il '900. Scrive l'autore: "...Mia madre aveva una bellissima voce da soprano che fu riconosciuta e apprezzata, durante una sua permanenza a Roma, all'età di 16 anni, da un'importante maestra di canto. L'aveva casualmente sentita cantare; la spronò a coltivare questo suo talento e si disse disposta a darle lezioni, anche gratuitamente. I pregiudizi dell'epoca nei confronti del mondo del teatro indussero suo padre a negarle il permesso di trasferirsi a Roma per studiare canto, facendo così prevalere il suo destino femminile di essere sposa e madre. Sicuramente questo episodio ha segnato la vita di mia madre, lasciandole però intatta la sua grande passione per la musica e per il teatro che ha trasmesso potentemente a me e a mio fratello, tanto che, entrambi, abbiamo seguito una carriera artistica". (ANSA).