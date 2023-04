Da azienda umbra sfarinato con grano tenero e duro

(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 12 APR - Si chiama Sintesi il primo sfarinato in Italia realizzato grazie alla macinazione integrata di grano tenero e duro e realizzato grazie a quella che è considerata un'innovativa tecnica di lavorazione introdotta per la prima volta dall'azienda umbra 'Molini Fagioli'. Presentato in anteprima alle fiere internazionali Sigep di Rimini e Identità golose a Milano, è stato mostrato a distributori e collaboratori nazionali del settore della ristorazione, della pasticceria e dell'arte bianca nel corso di un evento che si è tenuto proprio nella sede di Magione, nel Fagioli Lab. Presenti il direttore commerciale Daniele Belletti e il responsabile tecnico Paolo Spadaro.

"Sintesi - ha spiegato Belletti - è un prodotto esclusivo perché ottenuto da una tecnologia brevettata della nostra azienda, la macinazione integrata e perché per la prima volta il grano duro e il grano tenero italiano vengono macinati assieme.

Si ottiene così uno sfarinato di un colore e di un profumo unici nel loro genere. Quindi non una miscelazione di semola e farina, ma un prodotto a sé, che non ha simili al mondo. Per realizzarlo, infatti, andiamo a lavorare insieme, in maniera totalmente atipica, due tipologie di grano completamente diverse tra loro. È un vero e proprio brevetto nel brevetto. Il primo riguarda la macinazione integrata, una particolare tecnica che implica l'uso della pietra e del cilindro: la pietra per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche del chicco del grano, il cilindro per rendere lo sfarinato più stabile e lavorabile. L'altro brevetto riguarda la lavorazione in contemporanea di due tipologie di grano così diverse tra loro".

"I vantaggi di questo sfarinato - ha poi illustrato le applicazioni sempre Spadaro - sono molteplici. Uno fra i tanti è la versatilità del prodotto che può, infatti, essere utilizzato ad esempio sia in pasticceria sia in panificazione, in pizzeria così come per fare pasta fresca, sia laminata che trafilata. Lo stesso sfarinato può essere impiegato per fare prodotti diversissimi tra loro". (ANSA).