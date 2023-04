Bando dell'ospedale Perugia per dirigente contabilità

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - L' Azienda ospedaliera di Perugia ha bandito un avviso pubblico per titoli e colloquio, scadenza 27 aprile, per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente cui conferire l'incarico di direzione della struttura complessa "Contabilità e bilancio". Lo ha annunciato il Santa Maria della Misericordia.

I requisiti richiesti sono la laurea specialistica-magistrale in Economia o giurisprudenza e anzianità di servizio dirigenziale quinquennale. Il link per approfondire le condizioni del concorso è www.ospedale.perugia.it/bandi/avviso-pubblico-per-titoli-e-collo quio-per-il-conferimento-a-tempo-determinato-dellincarico-di-dir ezione-della-struttura-complessa-contabilita-e-bilancio. (ANSA).