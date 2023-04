Allarme in agricoltura per il clima di questo aprile

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - Il clima di questi giorni di aprile sta tenendo in allarme gli agricoltori, tra tutti, i viticoltori, che con i giovani germogli appena spuntati guardano con grande timore alle gelate dei giorni scorsi.

"In questo momento - afferma Fabio Rossi, presidente di Confagricoltura Umbria - non è possibile guardare agli strumenti di sostegno come al passato pensando che andrà bene come è sempre andata; gli agricoltori che investono debbono poter contare su una libera valutazione dell'accesso ad uno o più strumenti a seconda del programma che si intende mettere in atto per rafforzare ed incrementare l'attività".

Questo è il motivo che ha accumunato Confagricoltura Umbria ed altre sigle a sostenere che anche in Umbria si faccia la stessa scelta che da tempo hanno adottato altre Regioni italiane, considerando la misura investimenti Ocm vino adatta a determinati tipi di intervento e consentendo alle imprese vitivinicole di accedere alle misure dello Sviluppo rurale per altri tipi di intervento.

Prosegue ancora Rossi: "E' una strada necessaria, tra l'altro è possibile adottare criteri di monitoraggio e correzione del tiro tali da assicurare la piena spesa delle risorse Ocm annualmente disponibili per l'Umbria ed accedere alle relative premialità economiche".

Inoltre, secondo Confagricoltura Umbria, "in questo momento il costo del denaro e le incertezze generali tendono a raffreddare lo stimolo ad investire pertanto è necessario che gli strumenti siano prontamente disponibili per quelle realtà che hanno le idee chiare e intendono procedere con i loro programmi aziendali ed interaziendali".

Infatti, a breve saranno disponibili bandi Pnrr per i frantoi oleari e altri bandi per la meccanizzazione agricola. Entro pochi mesi sarà emanato il bando Pnrr per i distretti del cibo.

"Questo a significare che mantenere comparti stagni è controproducente mentre lasciare alle imprese la scelta degli strumenti è la strada più efficiente in termini di quantità e qualità della spesa" conclude Rossi. (ANSA).