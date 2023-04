A Terni morto un uomo investito da un taxi

(ANSA) - TERNI, 12 APR - Un sessantatreenne residente a Terni ma originario del Ghana è morto nella serata di martedì a Terni dopo essere stato investito da un taxi. L'incidente è avvenuto in via Narni per cause in corso di accertamento.

Subito soccorso, l'uomo investito è stato subito trasportato in ospedale dove è morto qualche ora dopo.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia Stradale di Terni. (ANSA).