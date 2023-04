Tesei, che sia una Pasqua serena da passare in famiglia

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - "Che questa sia una Pasqua serena da passare in famiglia, magari nei luoghi dell'arte e della cultura della nostra terra": è l'augurio che rivolge alle umbre e agli umbri la presidente della Regione Donatella Tesei. Lo fa con un video sulla sua pagina Facebook con una torta o pizza e un uovo di cioccolato sulla scrivania del del suo ufficio.

"Trascorriamo insieme questa Pasqua 2023. Lo facciamo con le nostre tradizioni preparando le ricette umbre" sottolinea.

Per Tesei "stiamo assistendo a un incremento del turismo molto importante e questo rende ancora più bella l'Umbria".

"Voglio però rivolgermi - afferma la presidente della Regione - alle famiglie, ai bambini, ai nonni, a tutti coloro che fanno grande la famiglia nella nostra regione: che sia un momento di gioia per tutti e che questo inizio di primavera sia veramente motivo di serenità e buone cose per il futuro".

"Dico a tutti che sia torta o sia pizza pasquale comunque è una nostra eccellenza regionale. Buona Pasqua a tutti" conclude Tesei. (ANSA).