I giovani della Lega Umbria incontrano la presidente Tesei

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - I giovani della Lega Umbria, con il coordinatore regionale Alessio Silvestrelli e i due provinciali Filippo Piccioni e Alberto Maniscalco (di Perugia e di Terni), sono stati ricevuti a Palazzo Donini dalla presidente della Regione Donatella Tesei.

"È stata una bella esperienza: grazie alla disponibilità della presidente abbiamo potuto visitare il palazzo fulcro dell'attività politica umbra" commentano i coordinatori in una nota. "Inoltre - proseguono - è stato possibile confrontarci sull'attività della Giunta. I progetti in essere sono molti e variegati: sicuramente tutti orientati nel rendere i servizi della nostra Regione più efficienti e vicini ai cittadini. Ci teniamo a ringraziare la presidente per la disponibilità con cui ha accolto le istanze e le proposte dei ragazzi presenti, prendendo anche nota di problematiche territoriali. Una governatrice così attenta ai bisogni e alle esigenze di noi giovani rappresenta un segnale estremamente incoraggiante in prospettiva futura". (ANSA).