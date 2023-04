(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 07 APR - Il Maggio dei Libri 2023 a Spoleto celebra i 50 anni di "The Dark Side of the Moon", il capolavoro dei Pink Floyd che è non solo uno dei dischi più influenti della mitologia rock, ma una vera e propria icona culturale, una pietra miliare musicale e un oggetto di culto.

"Collecting The Dark Side of the Moon" è il titolo dell'incontro, in programma sabato 20 maggio alle ore 17.00, nel seicentesco palazzo Mauri, sede della biblioteca "Carducci", per raccontare storie, protagonisti, canzoni, segreti, curiosità, impatto sull'immaginario collettivo del capolavoro floydiano e che vedrà dialogare Stefano Tarquini e Nino Gatti, due membri fondatori dei "Lunatics", gruppo di studiosi e collezionisti, ormai punto di riferimento internazionale per gli appassionati dei Pink Floyd. Modererà l'incontro Roberto Quirino, collezionista, esperto di musica e socio fondatore dell'associazione Spoleto Back Beat. A palazzo Mauri sarà esposta una selezione di rarissime edizioni in vinile di "The Dark Side of the Moon" provenienti da tutto il mondo.

L'esposizione viene allestita in occasione dell'incontro per celebrare l'uscita dell'ultimo libro di Stefano Tarquini "Any Colour You Like - The Dark Side Of The Moon On Vinyl", un volume in edizione limitata, di oltre 1.000 immagini, che illustra le 700 varianti conosciute del capolavoro dei Pink Floyd su vinile: dalla prima edizione britannica del marzo 1973 con etichette a prisma blu pieno, alle stampe più oscure del Nicaragua e del Mozambico. Stefano Tarquini, alias MrPinky, è uno dei maggiori collezionisti al mondo di vinili floydiani. Un altro collezionista ed esperto a livello internazionale, Nino Gatti, racconterà la vicenda musicale di "The Dark Side of the Moon", collocandola all'interno del percorso creativo dei Pink Floyd.

La partecipazione del pubblico è gratuita ma con obbligo di prenotazione: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it (ANSA).