Potenziata la Questura, soddisfazione del sindacato

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - Soddisfazione da parte del Sindacato italiano appartenenti polizia umbro per l'elevazione al rango superiore della Questura di Perugia da parte del Consiglio dei ministri: "Apprendiamo con entusiasmo quanto votato ieri (giovedì 6 aprile), frutto anche delle numerose segnalazioni sulla problematica effettuate dalla nostra segreteria regionale e provinciale": lo affermano in una dichiarazione congiunta Vincenzo D'Acciò, segretario regionale del Siap Umbria, e Giacomo Massari, segretario provinciale del Siap Perugia.

"Questo comporterà un aumento automatico di nuovi rinforzi - fanno sapere tramite una nota stampa - una quarantina di nuovi agenti, che consentirà un controllo più efficace ed efficiente su tutto il territorio regionale per il contrasto alle azioni criminose. Si tratta di una prima risposta alla riorganizzazione precedente che aveva di fatto declassato la Questura".

"Per questo ringraziamo il governo - concludono i due segretari del Sindacato italiano appartenenti polizia, D'Acciò e Massari - in particolare la presidente Giorgia Meloni e il ministro degli interni Matteo Piantedosi per aver iniziato a sanare questa falla, oltre al sottosegretario Emanuele Prisco. Non è escluso che alcune delle assunzioni previste possano riguardare anche la Questura di Terni". (ANSA).