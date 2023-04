Potenziata la Questura, Romizi ringrazia il governo

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - "Esprimo un sincero ringraziamento al Ministro Matteo Piantedosi, al Presidente Giorgia Meloni e al Sottosegretario Emanuele Prisco per l'elevazione al rango superiore della Questura di Perugia. Il Decreto legge approvato ieri da parte del Consiglio dei ministri porterà un cospicuo numero di forze dell'ordine anche nel nostro Comune andando così ad integrare gli organici delle forze dell'ordine". E' quanto afferma il sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

"La collaborazione e l'impegno di tutte le forze dell'ordine nel nostro territorio - prosegue il sindaco Romizi - in sinergia con la nostra polizia locale, rappresentano una realtà da diversi anni. Questa importante notizia non può che renderci ancora ancora più sereni nel controllo di tutta la città". (ANSA).