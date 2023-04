Mezzo danneggia una tettoia, chiusa statale vicino a Terni

(ANSA) - TERNI, 07 APR - La strada statale 209 "Valnerina" è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 19,250, tra Ferentillo e Macenano (Terni), lungo la tratta Terni-Sant'Anatolia di Narco, a causa di un incidente in seguito al quale nessuno è rimasto ferito. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha danneggiato una tettoia paramassi, nel territorio comunale di Ferentillo.

Secondo quanto si è appreso, si tratta di un mezzo dei vigili del fuoco che procedeva in direzione Ferentillo e che trasportava un escavatore. Il braccio dell'escavatore ha divelto un pezzo di tettoia di una semigalleria.

Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto al fine di valutare gli interventi necessari a ripristinare la transitabilità in sicurezza.

Le operazioni di ripristino - riferisce l'Anas - proseguiranno durante la notte con l’obiettivo di riaprire la Ss209 nella mattina di domani, sabato 8. (ANSA).