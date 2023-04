Il Festival Seed a Perugia e Assisi, dal 24 al 30 aprile

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - L'Umbria al centro di una ricerca multidisciplinare che coinvolge natura e spiritualità.

Cittadini, istituzioni, imprese, progettisti e designer, per la prima volta insieme grazie a una nuova agorà digitale dove è già possibile iscriversi agli eventi: un luogo virtuale dove dialogare, scambiarsi idee e proporre azioni concrete da mettere in atto per un domani più umano e sostenibile. "Seed" è il seme che fa germogliare le idee dove l'architettura è l'elemento fertilizzante.

La prima edizione del Festival Seed, in programma dal 24 al 30 aprile 2023 a Perugia e Assisi - spiegano i promotori - promuove una cultura della sostenibilità argomentata e consapevole. Sette giorni di riflessioni dedicati al futuro dell'architettura e dell'ambiente, passando per lo spazio sacro. Il programma definitivo del festival è disponibile sul sito https://seed360.org/programma/ Il festival è organizzato dalla Fondazione Guglielmo Giordano e promosso dall'Istituto Nazionale di Architettura e dalla Fondazione Umbra per l'Architettura, con il sostegno della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, della Fondazione Perugia, del Comune di Perugia e del Comune di Assisi. Seed è tra i progetti vincitori della seconda edizione del Festival Architettura, promosso dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura. Per registrarsi alla piattaforma occorre collegarsi all'indirizzo https://my.seed360.org/ inserire la propria e-mail e creare un profilo. (ANSA).