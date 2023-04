I colleghi ringraziano per affetto a Moreno Asciutti

La Snap Srl "intende ringraziare tutti i colleghi, giornalisti e reporter, che dall'Umbria e non solo, hanno voluto ricordare la figura del socio e fondatore Moreno Asciutti, prematuramente scomparso dopo una lunga malattia. Un grazie sentito anche al Comando provinciale dei vigili del fuoco e alla Polizia di Stato di Terni che hanno presenziato, con rappresentanti in divisa e con gli automezzi di servizio, ai funerali celebrati nella Chiesa di San Gabriele dell'Addolorata. Un enorme gesto di affetto e solidarietà che va aldilà della semplice stima professionale nei confronti del collega che ci ha lasciato. Non lo scorderemo mai come incancellabile sarà per noi il ricordo di Moreno".