Cagnoli responsabile FI giovani per il centro italia

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - Giacomo Cagnoli, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Perugia e già coordinatore regionale dei giovani forzisti umbri, è stato nominato responsabile di Forza Italia giovani dell'Italia centrale. Lo rende noto il direttivo regionale di Forza Italia Umbria, esprime ndo soddisfazione.

"Ringrazio il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, Stefano Benigni - afferma Cagnoli in una nota - per la fiducia che ha riposto in me conferendomi questo importante incarico di caratura nazionale. Coordinare gli amici di FI Giovani Centro Italia è una sfida che ho accettato ben consapevole delle grandi responsabilità che ne derivano. Metterò a disposizione dei ragazzi del Giovanile la mia esperienza politica e amministrativa maturata nei tanti anni di militanza all'interno del movimento giovanile del partito, di cui condivido valori e idee".

"A Giacomo rivolgo gli auguri più affettuosi, a nome di tutta la comunità di Forza Italia Umbria - fa sapere il coordinatore regionale, Andrea Romizi - e un sentito ringraziamento per l'impegno, la serietà e la preparazione che ha sempre dimostrato durante il suo percorso. L'affidabilità e la qualità del suo lavoro lo rendono, senz'altro, una valida risorsa per l'azione di governo della nostra forza politica anche a livello nazionale". (ANSA).