Musumeci, a breve lo stato di emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - "Ormai la pratica è già sul tavolo del governo, soltanto per le ultime rifiniture, ma non è escluso che nelle prossime ore si possa arrivare alla delibera": così il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, a Perugia, in merito alla richiesta da parte della Regione, dello stato di emergenza dopo il recente terremoto nell'alta Umbria.

Il ministro ha incontrato in mattinata, nel capoluogo umbro, la presidente Donatella Tesei ed altre autorità territoriali, e si è poi recato in visita nelle zone, tra Umbertide e Perugia, colpite dal sisma del 9 marzo.

"Stiamo procedendo con sufficiente celerità nel rispetto delle regole - ha detto Musumeci ai giornalisti - e abbiamo già ricevuto dalla Regione il rapporto sui danni verificatisi con il sisma. Abbiamo avviato in dipartimento l'istruttoria, raccolto le necessarie verifiche e fatta una valutazione di 3.750.000 euro".

Ora così, per il ministro, "si possono mettere le strutture locali nelle condizioni di potere fornire ulteriore assistenza agli sfollati che ormai hanno superato il numero di 700". "Ora andremo ad Umbertide - ha concluso - per vedere di persona qual è lo stato dei luoghi e ringrazio la presidente Tesei e i parlamentari qui presenti per la sensibilità che hanno dimostrato ognuno nel proprio ruolo. La Protezione civile c'è ed è ovunque e c'è anche questa mattina col capo dipartimento l'ingegner Curcio". (ANSA).