Primario rianimazione, medici Covid eroi? no, ormai reduci

"Eroi? No, ormai siamo dei reduci.

Tutti gli eroi prima o poi lo diventano": ha accennato un sorriso il professor Edoardo De Robertis, che guida il reparto di rianimazione dell'Azienda ospedaliera di Perugia e la scuola di specializzazione universitaria. "Capisco che in un certo momento storico si voglia dimenticare rimane però che in Italia c'è un personale sanitario che ha dato la vita, alcune volte, che dà il cuore e l'anima, sempre, tutti i giorni. Oggi assistiamo pazienti che non si chiamano Covid ma lo facciamo con lo stesso amore e con la stessa dedizione" ha aggiunto parlando con l'ANSA.

Alla domanda su cosa debba fare la popolazione ora che la pandemia è di fatto alle spalle, De Robertis ha sottolineato il ruolo della prevenzione "per non rivivere le tragedie che abbiamo vissuto". "Il virus esiste ancora - ha proseguito -, non è andato via. Ha mitigato i suoi effetti forse perché si è modificato lui e soprattutto perché la popolazione è protetta per questa tipologia di virus perché ci siamo vaccinati. Andrà studiato quando dovremo fare i richiami come accade per l'influenza".