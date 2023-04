De Robertis, Covid così buio che penso 'ma è successo?'

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - "Alcune volte penso, ma è veramente successo? Forse anche con una voglia di cancellare un momento di buio e un continuo rincorrere per fare qualcosa": per il professor Edoardo De Robertis, direttore della rianimazione di Perugia ricorda ancora come un "incubo" i periodi più drammatici del Covid. "Se penso a tre anni fa mi sembra irreale.

E' possibile quello che è successo? E' possibile quello che ho vissuto?" ha detto in un'intervista all'ANSA.

"Questa è la mia sensazione" è la riflessione di De Robertis, che ha parlato di una situazione "così al di là di quello che ci potevamo aspettare".

Il primario non ricorda comunque il momento del ricovero del primo paziente positivo. "Non lo ricordo - ha detto - perché eravamo così presi nell'organizzazione... momenti belli ce ne sono stati tanti, ogni volta che abbiamo tirato fuori un paziente. Ma anche i momenti tristi e drammatici sono stati tanti". "Un tunnel dal quale siamo usciti e abbiamo visto la luce ma allora non sapevamo quando" ha concluso il professore.

