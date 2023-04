Musumeci, lo stato di emergenza può essere la sorpresa nell'uovo

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - "Sì, può essere la sorpresa da trovare nell'uovo di Pasqua la dichiarazione dello stato di emergenza per le zone terremotate dell'alta Umbria": così il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha risposto alla domanda dell'ANSA sulle tempistiche che il governo si è dato per il via libera agli aiuti da destinare in particolare ai comuni di Perugia e Umbertide, maggiormente toccato dal sisma del 9 marzo scorso. "Già nelle prossime ore lo stato di emergenza può essere licenziato, è stato tutto predisposto", ha sottolineato il ministro. (ANSA).