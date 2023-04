La Rai racconta la mostra su Perugino alla Galleria dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - Con l'obiettivo di raccontare tutto il percorso che ha portato alla realizzazione di una esposizione di portata internazionale è nato un documentario sulla mostra "Il meglio maestro d'Italia. Perugino nel suo tempo" nella ricorrenza dei 500 anni dalla morte del "Divin Pittore" Pietro Vannucci.

Si chiama appunto "Nascita di una Mostra", frutto della collaborazione tra la Galleria Nazionale dell'Umbria, la Sede Regionale Rai Umbria e la redazione della Tgr Umbria, e si presenta come un viaggio "alla scoperta del dietro le quinte", come è stato sottolineato durante la presentazione.

Un "dono concreto che la Rai ha fatto alla Galleria, alla città di Perugia, alla regione ma anche a tutta l'Italia" ha affermato il direttore della sede regionale Rai Umbria, Giovanni Parapini.

"La missione della Rai - ha aggiunto - è quella di far entrare nella quotidianità dei giovani e degli italiani un nuovo alfabeto e una nuova grammatica legata alla cultura e al digitale".

Il caporedattore della redazione Tgr Umbria, Luca Ginetto, ha parlato di un "documentario stile Rai", un prodotto "che ha messo al centro gli argomenti, le storie, le curiosità".

"Quando una mostra è aperta - ha spiegato poi il direttore della Galleria Marco Pierini - sembra che sia stata sempre perfetta e ordinata, in realtà con grande maestria cela mesi di un felice e stimolante caos, che va celebrato al pari del risultato finale".

Il documentario, ideato e scritto dalla caposervizio della Tgr Umbria Cecilia Porro, fa emergere il lavoro di progettazione, le relazioni con i principali musei del mondo per ottenere in prestito le opere, la delicatissima attività di trasporto e posizionamento delle stesse, l'opera di restauro, l'allestimento, il racconto del personaggio e dei tanti aneddoti legati al suo percorso di vita.

Il documentario della durata di 33 minuti è visibile sulla piattaforma di Raiplay e sul sito internet della Tgr Umbria.

Sarà anche il fulcro di una puntata di Art Night la trasmissione di Rai5 in onda l'11 maggio ed inoltre verrà donato a tutti i musei che hanno prestato le opere per testimoniare come è avvenuto il trasporto, l'allestimento e il contesto nel quale sono state esposte le opere. (ANSA).