Fi: Peppucci dalla Regione Umbria all'Europarlamento

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - La consigliera regionale umbra Francesca Peppucci, 30 anni, di Forza Italia, approda al Parlamento europeo e sarà la più giovane eurodeputata d'Italia.

L'arrivo a Bruxelles di Francesca Peppucci, la seconda dei non eletti nella lista della circoscrizione "Centro" della Lega per il Parlamento europeo (nell'Assemblea legislativa dell'Umbria è passata dalla Lega al Gruppo di FI nel dicembre scorso), è a seguito delle elezioni per il governo della Regione Lazio, visto che il nuovo presidente Francesco Rocca ha nominato in giunta le due eurodeputate, Luisa Regimenti e Simona Baldassarre.

"Un incarico che mi riempie di orgoglio e di responsabilità verso la comunità italiana e regionale che vado a rappresentare, sebbene arrivi a quattro anni di distanza dalle elezioni", ha commentato Peppucci, già presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia nell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

"Una nomina tanto inaspettata quanto importante - ha aggiunto - che deve tradursi in un'opportunità concreta per il mio territorio, in termini di crescita e di sviluppo". Peppucci si era candidata al Parlamento europeo nella circoscrizione "Italia centrale" nel 2019 a soli 26 anni, risultando tra le più giovani aspiranti e ottenendo 22.163 preferenze. "Tra qualche giorno, in linea con il mio percorso politico e coerentemente con le idee e i valori della forza politica al quale appartengo, Forza Italia, aderirò al Gruppo parlamentare del Partito Popolare europeo (Ppe), dove ho già incontrato il presidente Manfred Weber", ha annunciato Peppucci. "Garantirò il massimo impegno - ha affermato ancora - e metterò in campo tutte le forze necessarie per far conoscere le istanze dei miei concittadini in Europa e soddisfarne le esigenze". (ANSA).