Accordo quadro per la continuità assistenziale in Valnerina

(ANSA) - TERNI, 06 APR - Ammontano a 236 mila euro le risorse stanziate dalla Regione Umbria per finanziare misure sperimentali di attrattività dei medici finalizzate a garantire il servizio di continuità assistenziale nei comuni della Valnerina, dove da tempo si registra una significativa carenza di professionisti.

Il servizio di continuità assistenziale-ex guardia medica, nonostante l'impegno della direzione strategica e degli uffici competenti e l'emanazione di numerosi avvisi pubblici da parte della Usl Umbria 2 - spiega una nota dell'azienda sanitaria - per il reclutamento dei medici, presenta numerose criticità per la copertura completa dei turni, con la situazione che tenderà ad aggravarsi in seguito a prossime rinunce, trasferimenti e pensionamenti.

Per assicurare il servizio in tutte le postazioni si punta ad arruolare nell'immediato quattro sostituti cui si aggiungeranno, nei prossimi mesi, ulteriori tre posizioni a causa, come detto, di altrettante defezioni.

La Regione Umbria, attraverso una rimodulazione delle risorse della Legge di Stabilità relative all'ambito "Salute", ha previsto, per i prossimi due anni ossia fino al 31 gennaio 2025, incentivi a coloro che forniranno un contributo per la copertura completa dei turni di continuità assistenziale quantificati in 2.616 ore mensili da erogare nelle strutture di Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Arrone (turni notturni dalle 20 alle 8, prefestivi e festivi sempre dalle 8 alle 20); Sellano (primi 15 giorni del mese turni notturni dalle 20 alle 8, prefestivi e festivi dalle 8 alle 20); Cerreto di Spoleto (secondi 15 giorni del mese turni notturni dalle 20 alle 8, prefestivi e festivi dalle 8 alle 20); Piedipaterno e Preci (prefestivi e festivi in orario diurno dalle 8 alle 20).

I professionisti che aderiranno al progetto regionale beneficeranno di un rimborso spese per il carburante, nel periodo di incarico.

La direzione strategica della Usl Umbria 2 avrà quindi il compito di attivare il programma con l'impegno, in caso di esito positivo, di mantenere invariata la quota di risorse aggiuntive al termine della sperimentazione che riguarderà tre distretti dell'azienda sanitaria (distretto della Valnerina, distretto di Foligno e distretto di Terni). (ANSA).