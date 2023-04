Accordo per collaborazione Procura generale-guardia finanza

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - Il procuratore generale della Repubblica di Perugia, Sergio Sottani, e il comandante regionale Umbria della guardia di finanza, generale Alberto Reda hanno sottoscritto un memorandum operativo per la reciproca collaborazione, nel prossimo triennio, finalizzato a migliorare l'efficacia complessiva delle attività svolte in base alle rispettive competenze.

In un comunicato delle fiamme gialle si legge che per il procuratore generale, l'accordo si prefigge "di garantire una più efficace applicazione dei provvedimenti di confisca in fase esecutiva, attraverso un'attività di analisi congiunta delle sentenze passate in giudicato o dei provvedimenti emessi dal Giudice dell'esecuzione, funzionale alla ricostruzione della situazione patrimoniale dei soggetti condannati, con specifico riferimento alla titolarità o disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona (fisica o giuridica) di denaro, beni mobili o immobili ovvero altre utilità, ai fini dell'aggressione dei patrimoni illecitamente da questi accumulati".

La Procura generale e il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia svolgeranno, inoltre, con cadenza tendenzialmente mensile, appositi screening per individuare i soggetti condannati nei cui confronti svolgere gli accertamenti, per assicurare la più completa possibile esecuzione dei provvedimenti di confisca nell'interesse dell'Erario nei casi previsti dalla legge.

Il gen. Reda ha sottolineato che l'iniziativa "arricchisce e valorizza le metodologie investigative tipiche della guardia di finanza, quale forza di polizia a competenza generale in materia economico-finanziaria, volte alla ricostruzione e alla successiva confisca della ricchezza proveniente da attività illegali, nel cui contesto, il Nucleo di polizia eEconomico-finanziaria di Perugia, che opera con proiezione territoriale regionale attraverso il dipendente Gico, Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata, nel periodo 2021-2022, ha eseguito provvedimenti di sequestro per circa 11,8 milioni di euro e di confisca per circa 9,4 milioni di euro".

