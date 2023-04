Un parco al Villaggio della Carità di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 05 APR - Inaugurato un parco giochi per i bambini e le bambine che vivono quotidianamente il "Villaggio della Carità - Sorella Provvidenza", a Perugia. "Un'occasione di gioco e relazione anche per tutti i bambini e le bambine che accompagnano genitori e nonni al Centro di ascolto, all'emporio, alla mensa e al consultorio medico presso la splendida realtà di questo Villaggio sorto nove anni fa nella città capoluogo dell'Umbria, terra da sempre di solidarietà e condivisione" ha detto il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli. Il quale ha parlato di un'iniziativa "resa possibile grazie al prezioso sostegno di Legnolandia, azienda di Forni di Sopra (Udine), specializzata nella lavorazione del legno, e di fondazione Geld onlus della famiglia Bacchi, con sede a Città di Castello".

"Se il parco giochi ha visto la luce in breve tempo - ha sottolineato don Briziarelli in una nota della diocesi -, questo lo si deve anche alla ditta F.lli Tenerini Sergio & Alvaro, nella persona di Roberto Tenerini per i lavori di preparazione dell'area, a cui riserviamo il nostro grazie speciale unito a quello rivolto ai ragazzi della Comunità del Santuario Madonna dei Bagni per i lavori di sistemazione dell'area verde". (ANSA).